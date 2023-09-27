Три совета, как приготовить вкусный картофель фри в микроволновке

Картофель – один из наиболее употребляемых овощей в мире, который легко готовить. Если есть какое-нибудь блюдо из картофеля, которое порадует большинство людей, то это, пожалуй, картошка фри. Впрочем, это простое блюдо во время приготовления впитывает много растительного масла.

Чтобы избежать подобных неудобств, можно приготовить более полезный картофель фри, используя микроволновку. Об этом пишет Sante Plus.

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Есть разные способы приготовления картофеля фри. Если вы хотите облегчить процесс, вы можете воспользоваться духовкой или использовать традиционный способ приготовления – фритюрницу. Но, используя микроволновку, вы сможете приготовить картофель быстрее и он не будет содержать много жира, что сделает его полезнее и вкуснее.

1. Используйте специи, чтобы придать картофелю фри больше вкуса.

Возьмите большую картофелину, столовую ложку оливкового масла и половину чайной ложки соли. Чтобы сделать ее вкуснее, достаточно добавить немного специй, а именно паприки, розмарин или чабрец.

Для начала нарежьте картофель тонкими брусочками одинаковой толщины, чтобы приготовление было равномерным.

Смешайте их в миске, добавив столовую ложку оливкового масла, соль и специи по вашему выбору.

Поместите картофель фри на блюдо, застеленное пергаментной бумагой, подходящей для вашей микроволновки.

Распределите картофель равномерно, чтобы он не ложился друг на друга.

Пусть готовятся 15–20 минут на максимальной мощности. Через 5 минут переверните картошку.

Если в конце приготовления они не приготовились полностью, поставьте их в микроволновку еще на несколько минут.

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2. Выбирайте правильный картофель для фри.

Чтобы приготовить вкусный домашний картофель фри, не следует использовать любой сорт картофеля. Чтобы они были нежными внутри и хрустящими снаружи, вам понадобится рассыпчатый картофель, который не впитывает все масло при приготовлении.

3. Используйте масло для приготовления картофеля фри.

Лучший картофель фри готовится на говяжьем жире. Однако этот тип жира не рекомендуется из-за высокого содержания насыщенных жирных кислот. Выберите растительное масло, например арахисовое или оливковое, которое хорошо поддерживает приготовление пищи при высоких температурах.

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