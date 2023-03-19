Три знака зодиака переживут сложный этап: им придется позаботиться о себе

С энергией Сатурна в Рыбах происходят конструктивные и радикальные изменения, обучающие покидать зону комфорта. Эта энергия также учит стойкости и терпению.

В ближайшие дни звезды выберут три знака зодиака, которым будет нелегко. Впрочем, по словам астрологов, в это время важно заботиться о себе, ведь неудачи пройдут.

Близнецы

Вы имеете право отложить бремя, глубоко вдохнуть и начать все снова с более спокойным умом. Следующие несколько дней будут слегка напряженными, и настроение не будет на высоте. Вы не захотите противостоять спорам, потому что единственный человек, которому вы хотите улыбаться, это вы сами.

Возьмите себя в руки, чтобы прислушаться к внутреннему голосу и попытаться узнать причины своей печали. Так вы получите баланс выводов, о которых будете заботиться понемногу. На профессиональном уровне ваши усилия со временем окупятся, поэтому позаботьтесь об улучшении работы.

Дева

В дружбе не стесняйтесь просеивать токсические отношения и подвергать их сомнению. Если вы хотите добиться успеха, вас должны окружать люди, которые поощряют быть лучшей версией себя, настаивать на себе и выходить из зоны комфорта.

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Так же и на работе энтузиазм и умение в спросе. Пора вам показать всем, что вы уникальны и незаменимы! В любви не обращайте внимания на первого встречного человека. У вас преобладает разум, и вы правы.

Рыбы

Следующие дни будут не очень ласковыми и оставят мало места для легкости и непринужденности. Скорее, вы будете находиться в замкнутом состоянии ума. От вас будут ждать строгости и дисциплины. Как пара не принимайте поспешных решений.

Будьте рациональными и взвесьте все "за" и "против". Если вы одиноки, у вас будет достаточно времени, чтобы определить принципы, которые вы должны разделить с любимым человеком. Ваша интуиция никогда вас не обманет. Итак, доверяйте своим инстинктам, которые осветят путь.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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