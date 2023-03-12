Три знака зодиака получат неожиданную сумму денег и хорошие новости

Луна в тригонах с Марсом в Близнецах, Сатурн проходит в Рыбах, Юпитер остается в Овне, а Венера продолжает свой путь в Рыбах. Небесные энергии побуждают три знака зодиака рисковать и действовать.

Астрологи проанализировали созвездие, чтобы определить, каким знакам на данный момент везет больше всего. В ближайшее время благополучный период объявляется особенно для трех знаков зодиака.

Овен

Воспользуйтесь случаем, чтобы приобрести хорошие привычки, которые скорее всего принесут плоды. Когда Сатурн войдет в Рыб, это время будет отмечено исцелением и установлением эмоциональных границ во всех аспектах вашей жизни. Хотя это может быть время для самоанализа, преимущества того стоят.

Вы исполнены решимости и никогда не подведете себя, даже если иногда для продвижения вперед нужно немного удачи. Какова бы ни была ваша цель, вы получите средства для ее достижения, звезды дарят вам свое благословение.

Близнецы

Счастье, полноценная любовная жизнь и деньги – приготовьтесь быть уязвленными и наслаждаться этим многообещающим периодом. Юпитер войдет в Телец примерно в середине мая, этот транзит принесет вам новые возможности для роста и заработка. Оставайтесь открытыми для любых предложений и будьте готовы воспользоваться возможностями.

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С входом Сатурна в Рыбы вы будете больше сосредоточены на своих профессиональных целях в течение следующих трех лет. Звезды прочат получение работы, которая позволит развивать карьеру. Установите границы между своей профессиональной и семейной жизнью, чтобы найти правильный баланс и каждый раз добиваться успеха.

Весы

С Луной в тригоне с Марсом в Близнецах периоды неудач и сомнений позади, сейчас пришло время для успеха и финансового достатка. Ожидайте получить хорошие новости, выгоду от неожиданного поступления денег и даже быть удивленными профессиональной возможностью. Вы будете чувствовать себя особенно эффективными и продуктивными в своей работе.

Юпитер в Овне побуждает принимать решения и действовать самостоятельно, хотя иногда это может быть трудно для тех, кто привык полагаться на советы других. Но будьте уверены, у вас все будет хорошо! Сосредоточьте свои усилия на четкой и ограниченной миссии и отправляйтесь в приключение с четким убеждением, что успех подтолкнет вас к высотам.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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