Многие мечтают найти работу, которая приносила бы желаемый уровень дохода и была в удовольствие. Однако не всем удается реализовать это стремление.

По словам астрологов, в ближайшее время шанс изменить свою жизнь и найти идеальную работу получат три уроженца зодиакального круга. Вот что их ждет.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака почувствуют прилив сил и поймут, что готовы покорять новые высоты. Такие перемены будут связаны с тем, что Марс завершит свое ретроградное движение. Овны обретут уверенность в себе и поймут, что живут не той жизнью, о которой всегда мечтали. Они бросятся искать новую работу и будут проходить много собеседований. Звезды сулят, что все получится, но нужно прислушаться к своей интуиции.

Близнецы

Близнецы получат очень заманчивое предложение по работе, и хотя будут много сомневаться, рискнуть стоит. Уроженцам знака придется учиться новому, много времени проводить в командировках, проходить курсы повышения квалификации, но результат порадует. Близнецы займут руководящую должность и с энтузиазмом начнут управлять всеми процессами. Им удастся реализовать все задуманное, и доходы порадуют.

Скорпион

Скорпионы поймут, что уровень дохода их совершенно не устраивает. Они много работали, задерживались допоздна, но их стараний никто не оценил. С одной стороны, это вызовет разочарование, с другой – станет толчком к тому, чтобы преобразить жизнь. Скорпионы займутся поиском новой роботы, и у них все получится. На новом месте и зарплата будет выше, и коллектив дружный, и перспективы карьерного роста появятся.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.