ЦАХАЛ ликвидировал руководителя управления безопасности группировки 'Хамас'

Армия Израиля сообщила о ликвидации 22 декабря Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, руководителя управления безопасности палестинской группировки "Хамас", находившегося в командном центре, расположенном в здании бывшей школы.

Об этом сообщает ЦАХАЛ

По данным военных, Альбек работал в командно-контрольном центре, который находился в здании школы "Мусы ибн Нусайра" в Дурайе Таффе, Сектор Газы. Это здание использовалось "Хамасом" в военных целях.

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В ЦАХАЛ отметили, что "Управление безопасности "Хамаса" занимается разведывательными оценками для стратегических решений, а также обеспечивает безопасность высокопоставленных должностных лиц группировки, предоставляя им места для укрытия".

"Тарват Альбек был ключевой фигурой в системе безопасности группировки и играл немаловажную роль в принятии решений", – говорится в заявлении израильских военных.

Также сообщается, что перед нанесением удара израильские силы приняли меры для минимизации рисков для гражданского населения. Атака осуществлялась с использованием высокоточных боеприпасов, воздушного наблюдения и дополнительных разведывательных данных.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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