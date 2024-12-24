ЦАХАЛ ліквідував керівника управління безпеки угрупування 'Хамас'

Армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію 22 грудня Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, керівника управління безпеки палестинського угруповання "Хамас", який перебував у командному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи.

Про це повідомляє ЦАХАЛ

За даними військових, Альбек працював у командно-контрольному центрі, який знаходився в будівлі школи "Муси ібн Нусайра" у Дурай Таффа, Сектор Гази. Ця будівля використовувалася "Хамасом" у військових цілях.

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У ЦАХАЛ зазначили, що "Управління безпеки "Хамасу" займається розвідувальними оцінками для стратегічних рішень, а також забезпечує безпеку високопосадовців угруповання, надаючи їм місця для укриття".

"Тарват Альбек був ключовою фігурою в системі безпеки угруповання та відігравав важливу роль у прийнятті рішень", – йдеться в заяві ізраїльських військових.

Також повідомляється, що перед завданням удару ізраїльські сили вжили заходів для мінімізації ризиків для цивільного населення. Атака здійснювалася із застосуванням високоточних боєприпасів, повітряного спостереження та додаткових розвідувальних даних.

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