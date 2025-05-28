Ценовой рывок: стоимость однокомнатных квартир в Украине массово изменилась

С начала 2025 г. наибольший рост цен на однокомнатные квартиры зафиксирован в Харькове – на 11%, в Одессе – на 8% и в столице – на 5%. В то же время в городах типа Львова, Винницы и Кропивницкого стоимость жилья несколько снизилась - до 2%.

Как сообщили аналитики OLX Недвижимость изданию OBOZ.UA, в первом квартале 2025 года в нескольких крупных украинских городах зафиксировали самый быстрый за последние 12 месяцев рост цен на "однушки" на вторичном рынке. В большинстве областных центров рынок оставался стабильным, а в некоторых регионах даже наблюдалось незначительное снижение стоимости жилья.

Самым активным по-прежнему остался рынок крупных мегаполисов, где спрос поддерживают местные покупатели, переселенцы, инвесторы и арендаторы.

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Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в таких городах:

Харьков – +11%, средняя стоимость – 851 тыс. грн (приблизительно 20,4 тыс. долларов);

Одесса – +8%, до 1,6 млн грн (около 38,3 тыс. долларов);

Киев – +5%, до 3 млн. грн. (ориентировочно 71,9 тыс. долларов).

В указанных городах наблюдается устойчивое возобновление заинтересованности в приобретении жилья, в частности, в районах с развитой инфраструктурой и комфортным расположением. В западноукраинских регионах динамика цен оказалась более умеренной. В частности:

Черновцы и Тернополь: прирост на 6%, средняя цена – от 1,6 до 1,7 млн грн (около 38–40 тыс. долларов);

Ивано-Франковск: повышение на 2% до 1,7 млн грн (ориентировочно 40,7 тыс. долларов);

Ровно: рост всего на 0,3%, средняя стоимость – 1,5 млн грн (35,9 тыс. долларов);

Хмельницкий: плюс 3%, до 1,2 млн. грн. (28,7 тыс. долларов).

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Небольшие колебания объясняются насыщением рынка и относительной стабилизацией спроса. В ряде областей стоимость жилья осталась практически неизменной, что свидетельствует о сохранении стабильности на местных рынках.

В первом квартале 2025 г. в некоторых украинских городах стоимость однокомнатных квартир демонстрировала незначительный рост. Например:

Запорожье: +3%, средняя цена - 680 тыс. грн (приблизительно 16,3 тыс. долларов);

Полтава: +2% до 1,2 млн грн (28,7 тыс. долларов);

Днепр: +1%, цена составила 1,6 млн грн (38,3 тыс. долларов).

Однако в ряде городов аналитики зафиксировали снижение медианной стоимости жилья этого типа. Так, снижение цен наблюдается в:

Львове: -2%, до 2,3 млн грн (55,1 тыс. долларов);

Винницы: -2%, до 2 млн грн (47,9 тыс. долларов);

Кропивницкому: -2%, до 994 тыс. грн (23,8 тыс. долларов);

Николаеву: –1%, до 780 тыс. грн (18,7 тыс. долларов).

Несмотря на то, что Львов продолжает удерживать самые высокие цены среди западноукраинских городов, медиа стоимость здесь несколько снизилась. Специалисты объясняют это высокой стартовой ценой жилья и заметным понижением активности со стороны покупателей.

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