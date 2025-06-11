Цены кусаются: в каких регионах Украины вторичное жилье самое дорогое

В списке областей с высокими ценами на вторичное жилье преобладают западные регионы. Хотя за последний месяц стоимость квартир там практически не изменилась.

На первой позиции рейтинга – недвижимость Киева, которую эксперты DIM.RIA рассматривают отдельно от Киевской области. Если говорить исключительно об областях, то лидером остается Львовская, сообщает 24 Канал.

Рейтинг областей с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке

Однокомнатная квартира. Львовская область возглавляет рейтинг со средней ценой однокомнатных квартир в 74,3 тысяч долларов. Вторую позицию занимает Закарпатская область, где средняя стоимость такого жилья составляет 68 тысяч долларов.

Третье место занимает Винницкая область со средней ценой 56,6 тысяч долларов. Волынская и Ивано-Франковская области заняли четвертое и пятое места со средними ценами соответственно 54,9 и 54,8 тысячи долларов.

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Двухкомнатная квартира. В сегменте двухкомнатных квартир Львовская область и Закарпатье также лидируют. Средняя стоимость двухкомнатного жилья здесь составляет 95,5 и 85,7 тысяч долларов соответственно.

Третье место занимает Черновицкая область со средней ценой 76,1 тысяч долларов, четвертое – Ивано-Франковская с 75,5 тысяч долларов, а замкнула пятерку Винницкая область со средней стоимостью двухкомнатных квартир около 73,6 тысяч долларов.

Трехкомнатные квартиры. Львовская область снова возглавляет рейтинг со средней стоимостью трехкомнатных квартир в 113,6 тысяч долларов. Вторую позицию занимает Черновицкая область, где средняя цена на такое жилье составляет 97,2 тысяч долларов.

Третье и четвертое места принадлежат Одесской и Закарпатской областям соответственно – средние цены там равны 96,3 и 92,4 тысяч долларов. Замыкает пятерку Винницкая область, где трехкомнатные квартиры продают примерно за 88 тысяч долларов.

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Активность вторичного рынка в мае

В мае наибольший интерес у пользователей DIM.RIA вызвала вторичная недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях. Что касается предложений, то наибольшую активность демонстрировали продавцы из Волынской, Ровенской и Николаевской областей.

В мае средние цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в большинстве областей повысились. В то же время стоимость трехкомнатных квартир в большинстве своем осталась на прежнем уровне или немного снизилась.

Раньше мы рассказывали, где в Украине взлетели цены на "двушки".

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