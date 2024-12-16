Цены на кофе установили абсолютный рекорд: почему дорожает один из самых популярных продуктов

Мировой рынок кофе испытывает беспрецедентный подъем цен. Самый популярный сорт кофе, арабика, побил исторический максимум, что приведет к значительному удорожанию кофе в магазинах уже в начале следующего года.

Главной причиной столь резкого роста цен стала неблагоприятная погода в Бразилии и Вьетнаме, крупнейших производителях кофе в мире. Сильная засуха и ливни негативно повлияли на урожайность, что привело к дефициту кофе на мировом рынке, пишет BBC.

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Помимо климатических изменений, на рост цен повлиял и повышенный спрос на кофе. Особенно ощутимо он вырос в Китае, где потребление кофе за последние десятилетия удвоилось.

Эксперты прогнозируют, что цены на кофе продолжат расти в ближайшем будущем. Это связано с тем, что климатические изменения создают все большие препятствия для выращивания кофе. Многие традиционные регионы выращивания кофе становятся непригодными для этого из-за повышения температуры и изменения режима осадков.

Какими будут цены на кофе

Рост цен в магазинах. В ближайшее время можно ожидать значительного подорожания кофе в магазинах и кафе. Уменьшение ассортимента. Некоторые сорта кофе могут стать дефицитными, что приведет к уменьшению ассортимента в магазинах. Поиск альтернатив. Потребители могут начать искать более дешевые альтернативы кофе, такие как цикорий или зерновые напитки. Изменение вкусовых предпочтений. Производители кофе могут изменять рецептуру своих продуктов, чтобы уменьшить использование дорогой арабики и увеличить долю более дешевой робусты.

Индекс потребительских цен на кофе в декабре 2024. Источник: index.minfin.com.ua Индекс потребительских цен на кофе в декабре 2024. Источник: index.minfin.com.ua

Рекордное удорожание кофе – это серьезный вызов мировому рынку. Климатические изменения и растущий спрос на кофе создают условия для дальнейшего роста цен. Потребителям придется адаптироваться к новым реалиям и искать альтернативы традиционному кофе.

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