Цены на популярный овощ резко подскочили в Украине: какая сейчас стоимость

На внутреннем рынке тепличные помидоры подорожали примерно на 20%, и теперь их средняя цена составляет 98 грн за килограмм. Это на 12% дороже, чем было в аналогичный период прошлого года.

В преддверии новогодних праздников, когда спрос на овощную продукцию обычно увеличивается, наблюдается быстрый рост цен на эту продукцию. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По данным трейдеров, цены на тепличные помидоры на внутреннем рынке Украины выросли примерно на 20%. Конечная цена варьируется в зависимости от сорта, качества и объема партии. Такое значительное повышение свидетельствует о неспособности рынка полностью удовлетворить текущий спрос. Среди основных причин ситуации выделяют сезонное влияние и ограниченное предложение.

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Участники рынка отмечают, что в течение этой недели наблюдалась нехватка помидоров. Хотя часть товара поставляется из-за рубежа, импорт не может полностью компенсировать дефицит на рынке. Это еще больше обостряет проблему, особенно учитывая устойчиво высокий уровень спроса.

Исследование рынка показывает, что цены на тепличные помидоры в Украине сейчас превышают прошлогодний уровень на 12%. Основными причинами такого роста являются не только сезонные колебания, но и экономические факторы, в частности подорожание логистики, энергоресурсов и удобрений. Все эти факторы влияют на конечную стоимость продукции для покупателей.

По данным сайта "Минфин", средняя цена на помидоры в Украине сейчас составляет 125,36 грн/кг. Это значительно превышает уровень ноября, когда их стоимость составляла 105,29 грн/кг.

Напомним, UAportal уже писал, какие пищевые продукты резко подорожают в Украине.

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