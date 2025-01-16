Цены на продукты питания в Украине бьют рекорды: какие товары подорожали больше всего

В декабре 2024 года рост цен на продукты питания в Украине был обусловлен повышением производственных затрат, в частности, подорожанием сырья. Больше всего подорожали обработанные продукты, такие как консервированные или выпеченные изделия – их стоимость выросла на 14,7%.

Об этом отмечает Нацбанк. В частности, на повышение цен в конце прошлого года повлиял также рост внешнего спроса.

"Быстрыми темпами дорожали хлеб, мучные и кондитерские изделия, а также мясная и молочная продукция. Кроме того, цены на подсолнечное масло росли из-за низких объемов его переработки", – говорится в сообщении.

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Также изменение курса валют привело к ускорению удорожания отдельных импортных товаров, таких как:

чай;

рыба;

морепродукты;

кофе и шоколад, на которые влияло еще и ограниченное предложение на мировых рынках.

В 2024 году стоимость сырых продуктов выросла на 13,2%. В то же время, в декабре годовые темпы роста цен на них замедлились по сравнению с ноябрем.

Медленнее дорожала курятина и яйца из-за увеличения предложения, что частично было обусловлено потеплением. Также медленнее повышались цены на овощи и фрукты благодаря более активному импорту. свинину происходило менее интенсивно", – сообщили в Нацбанке.

По результатам декабря 2024 года, годовая инфляция в Украине выросла до 12%, что стало новым максимумом за последний год. Этот показатель превысил прогнозы Нацбанка, ожидавшего, что инфляция по итогам года составит до 10%.

Одним из главных факторов роста цен стало удорожание продуктов питания. Больше всего выросли цены на овощи, которые из-за неурожая подорожали на 48,3% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Напомним, ранее мы говорили, что цены на популярный овощ бьют рекорды.

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