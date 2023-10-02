Цветочное и терпкое: рецепт варенья из груш на зиму

Домашнее грушевое варенье по рецепту от Shuba прекрасно вкушает тосты. Она имеет пикантный вкус и приятный аромат.

Ингредиенты:

Груши – 1 кг

Сахар – 1.3 кг

Вода – 300 г

Лимонная кислота – 3 г

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Способ приготовления:

1. Груши очистите и порежьте ломтиками. Положите в кастрюлю, где будете варить варенье. Из воды и сахара сделайте сироп и горячим залейте кусочки груш.

2. Доведите до кипения и варите, помешивая, на небольшом огне 10 минут. Выключите огонь и оставьте на 4 часа, после чего снова прокипятите 10 минут и отставьте на 4 часа. Во время третьей варки добавьте 3 г лимонной кислоты и проварите еще 10 минут.

3. Горячее варенье разложите в сухие стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Переверните вверх дном, укутайте и охладите. Храните в прохладном сухом месте.

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