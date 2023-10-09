Цветы в декабре: Как "обмануть" луковицы, чтобы они проросли в холоде

Сейчас, когда зима приносит нам холод и отсутствие цветов в природе, многие мечтают о ярких цветах. Чтобы обеспечить себе ароматные цветы дома или в теплице уже в декабре, можно использовать несколько уловок, которые помогут ускорить цветение луковичных весенних цветов.

Читайте также: Эксперты объяснили, как защитить розы от болезней в октябре

Эксперты рекомендуют создать специальные условия для луковичных цветов еще в октябре, чтобы "обмануть" их биологические часы и заставить их цвести раньше. Основная идея состоит в том, чтобы создать зимний симуляционный период для луковиц, пишет OBOZREVATEL.

Вот как это сделать:

Выкопайте луковицы из клумбы, которые вы хотите ускорить. Пересадите луковицы в горшки, наполненные соответствующим грунтом. Разместите горшки в темном и прохладном месте, таком как сарай, гараж или балкон. Если вы выбрали балкон, накройте горшки бумажным пакетом, чтобы заблокировать солнечный свет. Регулярно проверяйте горшки и поддерживайте влажную почву, но не переборщите. Земля должна оставаться влажной, но не мокрой. Как только вы увидите первые зеленые побеги на поверхности грунта, переместите горшки в теплое помещение. Процесс роста и цветения будет уже в начале зимы.

Это размещение и условия помогут заставить луковичные цветы, такие как крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты или амариллисы, цвести раньше обычного. После цветения луковицы можно снова сохранить и пересадить их следующей осенью.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!