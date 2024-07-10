ТЦК разрешили утверждать повестки электронной подписью: что известно

Кабинет министров Украины принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. В частности, речь идет о возможности подписывать повестки электронной подписью.

Также ТЦК смогут формировать повестки посредством Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра Оберіг. Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи", – говорится в сообщении.

Читайте также: Стало известно, какие организации имеют 100% бронирование от мобилизации

В Минобороны подчеркнули, что способ оповещения военнообязанных не изменился. Повестки будут вручаться лично или отправляться средствами почты.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!