ТЦК дозволили затверджувати повістки електронним підписом: що відомо

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток. Зокрема, йдеться про можливість підписувати повістки електронним підписом.

Також ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису", – йдеться у повідомленні.

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У Міноборони наголосили, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився. Повістки надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

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