ТЦК смогут видеть уклонистов в реестре ''Оберег''

Правительство Украины приняло новое постановление, согласно которому данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут автоматически вноситься в Реестр военнообязанных "Оберег". Это новшество обеспечивает полный охват реестром даже тех, кто никогда не посещал территориальные центры комплектования (ТЦК) или не состоял на военном учете.

Данные будут автоматически передаваться из Демографического реестра и других государственных реестров. В частности, в реестр будут вноситься данные мужчин, получавших ID-карту или загранпаспорт, сообщает Судебно-юридическая газета.

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Постановка на военный учет мужчин в возрасте от 17 до 25 лет также будет проходить автоматически, без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Это касается как проживающих в Украине, так и за ее пределами.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко подчеркнула, что актуализация данных обо всех военнообязанных будет осуществляться через электронное информационное взаимодействие между реестрами Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Государственной пограничной службы. Это позволит ТЦК иметь доступ к полной информации обо всех призывниках и резервистах.

Также, по новым правилам, молодые мужчины от 16 до 25 лет, обращающиеся за оформлением или обменом паспорта, будут автоматически вноситься в реестр "Оберег". Это упростит процесс военного учета и обеспечит его актуальность.

Эта автоматизация позволит государству быстро и точно формировать базу данных всех граждан, подлежащих призыву, что в свою очередь повысит эффективность мобилизационных мероприятий. Министерство обороны и другие государственные органы должны предпринять соответствующие шаги в течение 10 рабочих дней для внедрения новой системы.

Внедрение таких мер будет способствовать более оперативному управлению мобилизационными процессами и обеспечит надежный учет военнообязанных, как в Украине, так и среди находящихся за рубежом.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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