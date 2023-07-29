'Ты как?': как успокоить ребенка во время воздушной тревоги

Украинцы уже второй год живут в условиях полномасштабной войны. Громкие звуки воздушной тревоги стали обычными для большинства. Однако не у детей.

Об этом сообщили в Минреинтеграции в Telegram. В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" по инициативе супруги президента Елены Зеленской разработали рекомендации по тому, как успокоить ребенка и оказать ему необходимую поддержку во время воздушных тревог.

Воздушные тревоги могут вызвать стресс и у взрослых, и у детей. Малыш обычно реагирует на него иначе. Это обусловлено особенностями детской психики, говорилось в сообщении.

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Таким образом важно сформировать у ребенка навык замены. В частности, переключите внимание ребенка на определенное действие, если во время сирены ребенок начинает плакать и прятаться куда-то.

К примеру, вы можете попросить его подбежать к вам и крепко обнять. Таким способом вы сможете тревожность и страх ребенка заменить теплом и нежностью. После этого вы можете предложить ребенку просмотреть мультфильм, почитать книгу или поиграть с любимой игрушкой.

Повторяйте это упражнение всякий раз, когда хотите успокоить ребенка, добавили в Минреинтеграции.

Напомним, раньше мы рассказывали, как быстро успокоиться, если у вас нападение паники.

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