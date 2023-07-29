'Ти як?': як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги

Українці вже другий рік живуть в умовах повномасштабної війни. Гучні звуки повітряної тривоги стали звичайними для більшості. Проте не в дітей.

Про це повідомили в Мінреінтеграції в Telegram. Зазначили, що в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" за ініціативою дружини президента Олени Зеленської розробили рекомендації щодо того, як заспокоїти дитину й надати їй необхідну підтримку під час повітряних тривог.

Повітряні тривоги можуть викликати стрес і у дорослих, і у дітей. Малеча зазвичай реагує на нього інакше. Це зумовлено особливостями дитячої психіки, йшлося в повідомленні.

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Таким чином важливо сформувати в дитини навичку заміни. Зокрема, переключіть увагу дитини на виконання певної дії, якщо під час сирени дитина починає плакати та ховатися кудись.

Наприклад, ви можете попросити її підбігти до вас та міцно обійняти. Таким способом ви зможете тривожність і страх дитини замінити теплом та ніжністю. Після цього ви можете запропонувати дитині переглянути мультфільм, почитати книгу або погратися з улюбленою іграшкою.

Повторюйте цю вправу кожного разу, коли хочете заспокоїти дитину, додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко заспокоїтись, якщо у вас напад паніки.

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