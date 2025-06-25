Тысячи украинцев получили 'письма счастья' от налоговой: что следует знать каждому получателю

В марте Государственная налоговая служба (ГНС) направила более 3,3 тысяч "писем счастья" украинским предпринимателям. На этот раз внимание налоговиков привлекли предприятия, у которых количество регистраторов расчетных операций (PPO) превышает численность работников более чем одного.

Таким образом, ГНС работает над предотвращением возможных нарушений в сфере расчетов и трудового законодательства. Получив письмо, у предпринимателя есть возможность своевременно устранить выявленные недостатки, пояснили в налоговой службе. Сообщения отправлялись через Электронный кабинет.

"Более 3,3 тысяч субъектов хозяйствования получили предупреждающие уведомления от налоговой через Электронный кабинет. Главная цель – предупредить бизнес и предоставить шанс исправить ситуацию", – отметили в ГНС.

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В службе добавили, что превышение количества зарегистрированных регистраторов может свидетельствовать об использовании незадекларированного труда или нарушении минимальных государственных гарантий по оплате. Это способствует:

защиты прав наемных работников и легализации трудовых отношений;

выведению зарплат из тени и прекращению практики "конвертной" оплаты;

формированию доверия между налоговой службой и бизнесом.

В 2025 году налоговая служба провела 16,5 тысяч фактических проверок, направленных на соблюдение законодательства во время расчетных операций и легальность оформления трудовых отношений с работниками. По результатам этих проверок были начислены штрафы на сумму более 692,3 млн грн.

Чаще обнаруженные нарушения включали:

невыдачу фискального чека;

нарушение правил учета товарных запасов непосредственно в местах продаж;

использование труда наемных лиц без официального оформления трудовых отношений;

отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марок акцизного налога на алкоголь.

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