У 19-летнего китайца заподозрили болезнь Альцгеймера, которая обычно появляется в пожилом возрасте

Китайские врачи диагностировали вероятную болезнь Альцгеймера у 19-летнего парня. Он может быть самым молодым известным пациентом с этой болезнью. Она является наиболее распространенным типом деменции, и поражает преимущественно людей старше 65 лет.

Основным симптомом нейродегенеративного заболевания у пациента отмечают постепенное и существенное ухудшение памяти за последние 2 года. Этот необычный клинический случай неврологи Столичного медицинского университета Пекина был описан в журнале Journal of Alzheimer's Disease.

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Молодой человек начал страдать от проблемы с концентрацией за два года до установления предварительного диагноза. Это мешало ему учиться в школе. Его состояние ухудшалось, появились провалы в памяти, парень не мог вспомнить, что произошло за прошедшие сутки и где он оставил свои вещи.

Он не смог окончить школу и в конце концов попал к неврологам. Врачи провели стандартные тесты и подтвердили, что у пациента наблюдается существенное ухудшение памяти. В мозге выявились изменения с атрофией гиппокампа и увеличением количества патологических тау-белков и бета-амилоида в спинномозговой жидкости, что характерно для болезни Альцгеймера.

Это заболевание иногда диагностируют у молодых людей, но она всегда имеет форму семейной болезни Альцгеймера, которая в основном вызывается мутацией в одном из минимум трех генов, и в таком случае наблюдается у нескольких представителей семьи.

Секвенирование генома парня не обнаружило у него никаких известных мутаций, связанных с деменцией. Этот случай привлекает внимание к необходимости дальнейших исследований причин болезни Альцгеймера.

Ранее ученые объяснили почему нельзя спать менее 5 часов в сутки. Выяснилось, что регулярный сон является залогом отсутствия серьезных проблем со здоровьем.

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