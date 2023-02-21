У 19-річного китайця запідозрили хворобу Альцгеймера, яка зазвичай з'являється у похилому віці

Китайські лікарі діагностували ймовірну хворобу Альцгеймера у 19-річного хлопця. Він може бути наймолодшим відомим пацієнтом з цією хворобою. Вона є найпоширенішим типом деменції, та уражає переважно людей старших за 65 років.

Основним симптомом нейродегенеративного захворювання у пацієнта зазначають поступове і суттєве погіршення пам'яті протягом останніх 2 років. Цей незвичайний клінічний випадок неврологи Столичного медичного університету Пекіну описали у журналі Journal of Alzheimer’s Disease.

Читайте також: Длубання в носі та вищипування волосся збільшує ризик захворіти на Альцгеймера

Юнак почав страждати від проблеми із концентрацією за два роки до встановлення попереднього діагнозу. Це заважало йому навчатися у школі. Його стан погіршувався, з'явились провали у пам'яті, хлопець не міг пригадати, що сталося минулої доби і де він залишив свої речі.

Відео дня

Він не зміг закінчити школу і врешті-решт потрапив до неврологів. Лікарі провели стандартні тести і підтвердили, що у пацієнта спостерігається суттєве погіршення пам'яті. У мозку виявили зміни з атрофією гіпокампа та збільшенням кількості патологічних тау-білків і бета-амілоїду у спинномозковій рідині, що характерно для хвороби Альцгеймера.

Це захворювання інколи діагностують у молодих людей, але вона завжди має форму сімейної хвороби Альцгеймера, що спричиняється здебільшого мутацією в одному зі мінімум трьох генів, і у такому разі спостерігається у кількох представників родини.

Секвенування геному хлопця не виявило у нього жодних відомих мутацій, пов'язаних із деменцією. Цей випадок привертає увагу до потреби подальших досліджень причин хвороби Альцгеймера.

Раніше вчені пояснили чому не можна спати менш ніж 5 годин на добу. З'ясувалося, що регулярний сон є запорукою відсутності серйозних проблем зі здоров'ям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!