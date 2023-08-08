У британца развилась неизвестная ранее болезнь: причиной стала кошка

Житель Великобритании после укуса бродячего кота заразился неизвестной болезнью. У него на руке развилась инфекция, вызванная разновидностью бактерий, до сих пор неизвестных науке.

Как сообщает Emerging Infectious Diseases, 48-летний мужчина явился в отделение неотложной помощи с опухшей сильно болевшей рукой. Он рассказал, что около 8 часов назад его несколько раз укусил дикий кот.

Врачи сначала очистили и перевязали раны мужчины, а затем сделали ему прививку от столбняка и отправили в путь с курсом антибиотиков.

Однако в течение 24 часов он вернулся с усилением инфекции левого мизинца и правого среднего пальца, а также обоих предплечий. Снова рана была очищена, и на этот раз поврежденная ткань была удалена хирургическим путем и внутривенно введены антибиотики. После пяти дней перорального приема антибиотиков он полностью поправился.

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Ошеломленные тем, что вызвало инфекцию, врачи мужчины решили идентифицировать таинственный возбудитель с помощью секвенирования генома и биохимического профилирования. Таким образом они обнаружили совершенно новый вид бактерий, которых раньше не видели. Он принадлежит к роду Globicatella – группе небольших грамположительных бактерий, похожих на Streptococcus, возбудителя, вызывающего скарлатину и стрептококк в горле.

Это третий известный вид бактерий Globicatella. Он присоединяется к G.sanguinis и G.sulfidifaciens. Первый вирус может инфицировать людей и вызывать инфекции кровотока, сердца, центральной нервной системы и мочевыводящих путей. Второй – не влечет за собой инфицирование человека.

Полное секвенирование генома показало, что новый штамм наиболее сродни G.sulfidifaciens, хотя эти два вида отличались чуть более чем на 20 процентов. "Это говорит об отдельном и ранее неописанном виде", — отмечается в отчете ученых.

Таким образом, говорят ученые, коты могут быть "резервуарами еще неоткрытых видов бактерий, обладающих патогенным потенциалом для человека".

Напомним, в США мужчина после того, как его укусил родственник, подхватил инфекцию, что "ест" его мышцы.

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