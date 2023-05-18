Возле ЧАЭС поселилась средиземноморская птица (фото)

В Чернобыльской зоне заметили редкую для этих территорий птицу. Мартин скальный (Larus michahellis) поселился недалеко от ЧАЭС.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Фейсбуке. Отмечается, что птица могла прилететь из Польши.

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"В Чернобыльском заповеднике пополнение: зафиксирован новый вид птицы - мартин скальный (Larus michahellis). Птица была замечена трансмитером в Польше весной 2021 г. Мартын пролетел над заповедником 6 мая 2023 года по левому берегу г. Припять на северный говорится в сообщении.

В заповеднике говорят, что перелет птицы был зафиксирован благодаря использованию спутниковых передатчиков.

"На заповедной территории были получены данные по четырем новым видам пернатых – орел-могильник (Венгрия), мартин делаверский (Польша), орел ястребиный (Франция), и вот теперь – мартин скальный", – говорится в сообщении.

В заповеднике говорят, что всего здесь проживает уже 226 видов птиц.

Напомним, инженеры и биологи из Нидерландов создали роботизированного зебрового бриллиантника для того, чтобы исследовать, как птицы учатся пению.

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