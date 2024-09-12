У кого из украинцев пенсия не может быть ниже 8000 гривен

Правительство определило группы граждан, для которых пенсионные выплаты не могут быть ниже 8 тысяч гривен. Это установленный минимальный уровень пенсии для таких категорий.

Согласно сообщению Пенсионного фонда Украины, некоторые категории граждан имеют право на получение пенсий, превышающих стандартный минимум. Такие выплаты предусмотрены для лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

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В частности, граждане, ставшие инвалидами в результате аварии на ЧАЭС, имеют гарантированные пенсии по таким размерам:

для инвалидов первой группы – 8,187 тысячи гривен;

для инвалидов второй группы – 6,549 тысячи гривен;

для инвалидов третьей группы – 5,048 тысячи гривен;

для детей с инвалидностью – 5,048 тысячи гривен.

Также пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС выше. Их пенсии рассчитываются в зависимости от средней зарплаты в стране:

инвалиды первой группы получают 100% средней зарплаты (13,376 тысячи гривен);

инвалиды второй группы – 80% средней зарплаты (10,7 тысяч гривен);

инвалиды третьей группы – 60% средней зарплаты (8,025 тысячи гривен).

Что касается пенсионеров, не относящихся к указанным категориям, средняя пенсия в Украине составляет 5,81 тысячи гривен, однако те, кто имеет среднюю зарплату и 35 лет стажа, могут получать более низкие выплаты.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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