У кого з українців пенсія не може бути нижчою за 8000 гривень

Уряд визначив групи громадян, для яких пенсійні виплати не можуть бути нижчими за 8 тисяч гривень. Це встановлений мінімальний рівень пенсії для таких категорій.

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, деякі категорії громадян мають право на отримання пенсій, що перевищують стандартний мінімум. Такі виплати передбачені для осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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Зокрема, громадяни, які стали інвалідами в результаті аварії на ЧАЕС, мають гарантовані пенсії за такими розмірами:

для інвалідів першої групи – 8,187 тисячі гривень;

для інвалідів другої групи – 6,549 тисячі гривень;

для інвалідів третьої групи – 5,048 тисяч гривень;

для дітей з інвалідністю – 5,048 тисяч гривень.

Також пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС є вищими. Їхні пенсії розраховуються залежно від середньої зарплати в країні:

інваліди першої групи отримують 100% середньої зарплати (13,376 тисячі гривень);

інваліди другої групи – 80% середньої зарплати (10,7 тисячі гривень);

інваліди третьої групи – 60% середньої зарплати (8,025 тисяч гривень).

Що стосується пенсіонерів, які не належать до зазначених категорій, середня пенсія в Україні наразі становить 5,81 тисячі гривень, однак ті, хто має середню зарплату та 35 років стажу, можуть отримувати нижчі виплати.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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