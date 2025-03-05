У некоторых украинцев при обмене долларов купюры могут конфисковать: названы причины

В Украине при обмене долларов некоторые банкноты могут быть изъяты. Это случается в определенных случаях, не только из-за подозрения в подделке.

Сотрудники финансовых учреждений обязаны изымать такие купюры и передавать их на экспертизу в НБУ. Подробности о том, у кого могут конфисковать доллары и почему, рассказывает сайт "Новости.LIVE".

Самой очевидной причиной изъятия валюты является выявление возможных признаков подделки. Если возникают подозрения относительно подлинности иностранных банкнот, работники банка или обменного пункта изымают их и направляют на бесплатную экспертизу в специализированное подразделение Национального банка.

"Если банкноты оказались поддельными, они изымаются из обращения без возмещения стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Национальной полиции, подделки в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований", – отмечается на информационном портале "Гаразд".

Однако, если банкноты окажутся настоящими, НБУ компенсирует их стоимость владельцу, перечисляя соответствующую сумму на счет финансового учреждения, которое впоследствии передает средства клиенту.

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Еще одно основание для изъятия долларов - подозрение относительно их платежеспособности, которую невозможно подтвердить без специальной экспертизы. К признакам сомнительных банкнот (или монет) относятся:

наличие ламинирования;

разрывы на части, общая площадь которых не меньше, чем 55% первоначального размера;

повреждения, полученные во время чрезвычайного режима или особого периода.

После проведения экспертизы в Нацбанке составляют акт, в котором указывают статус банкнот: платежные, поврежденные из-за военных действий, поддельные, с производственными дефектами, умышленно испорченные для совершения правонарушения или не подлежащие обращению.

Какие наличные деньги невозможно обменять

Банки и финансовые учреждения имеют право отказать клиенту в обмене валюты на законных основаниях. Это касается банкнот, которые признаны неплатежными, в частности тех, которые потеряли соответствие установленным НБУ стандартам из-за износа или ненадлежащего хранения.

Кроме того, доллары, которые были намеренно повреждены с целью совершения преступления, нельзя обменять. Также невозможно продать валюту с маркировкой "к обмену", "реквизит", "сувенир" и тому подобное. Аналогично, не подлежат обмену образцы наличности.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли в Украине обменять доллары в 2003 году и где это сделать.

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