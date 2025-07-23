У одних - дожди и грозы, у других - жара до +38: синоптики предупредили о погодном контрасте в Украине до конца недели

Летнюю жару в Украине периодически прерывают дожди, которые к концу недели местами превратятся в сильные ливни. Во второй половине недели погода будет полностью соответствовать характеру июля 2025 - ожидаются резкие температурные колебания, дожди, местами непогода и жара до +38°C.

В четверг, 24 июля, на западе страны днем и вечером прогнозируются кратковременные дожди с грозами, кое-где - ливни, град и шквалы до 17-22 м/с. В других областях преобладает сухая погода. Ветер переменного направления, на Левобережье западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью на юго-востоке будет +16…+21°C, днем – +30…+35°C. На остальных территориях ночью +13…+18°C, а днем столбики термометров будут достигать +26…+31°C.

В пятницу 25 июля в западных регионах Украины ожидаются кратковременные осадки, днем дожди могут пройти и на северных окраинах. В дневные часы на территории Прикарпатья и Буковины возможны град и сильные порывы ветра. В другой части страны серьезных осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно переменного направления, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +16…+22°C, днем – +26…+31°C, а на юге – до +32…+37°C.

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В субботу, 26 июля, в западных областях, а также местами в северных и центральных регионах, возможны грозы, локальные ливни, град и шквалы до 15–20 м/с. Ветер ночью переменного направления, днем преимущественно восточного или юго-восточного направления, 3-8 м/с. Температурные показатели ночью будут колебаться от +14 до +19°C, днем – от +22 до +27°C, а в центральных, южных и восточных регионах ночная температура будет +18…+23°C, дневная – до +33…+38°C.

В воскресенье, 27 июля, грозы и порывистый ветер ожидаются в Правобережной Украине. На Левобережье существенных осадков не прогнозируется. В отдельных районах ночью и утром возможен туман. Ветер – переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет +14…+19°C, днем – +23…+29°C. В южных, восточных и центральных регионах ночью будет +18…+23°C, днем – жара до +33…+38°C.

Раньше мы рассказывали, где в Украине ждать опасной погоды и пока будет продолжаться.

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