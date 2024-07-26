Убийство Фарион: что известно о стрелке и кого он планировал ликвидировать следующим (видео)

Министерство внутренних дел и Национальная полиция предоставили дополнительную информацию об убийстве языковеда, политического и общественного деятеля Ирины Фарион. В частности, всплыли подробности о предполагаемом убийце.

Глава МВД Игорь Клименко во Львове провел брифинг и рассказал о деталях расследования. По его словам, в день покушения Ирина Фарион возле своего подъезда во Львове ждала такси. Стрелец подошел к ней где-то на два метра и выстрелил ей в висок.

18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Источник: t.me/bbcukrainian 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Источник: t.me/bbcukrainian

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По словам Клименко, найденная на месте убийства гильза была "спортивной". Ее отправили на экспертизу. Такие пули, сообщил он, поступали в Украину в 2017-2018 годах, они не боевые. Следователи считают, что стрелок использовал для убийства Фарион переработанный пистолет.

По мнению правоохранителей, подозреваемый готовился к преступлению в течение десяти дней. Он приехал 9 июля из Днепра во Львов, где снял через Booking три разных дома. Его маршрут отследили за 170 камерами слежения.

Одежду, в которой парень следил за Фарионом, он получил Новой почтой. Заказывал его через интернет магазины, когда еще находился в Днепре. Через полтора дня после убийства подозреваемый вернулся поездом из Львова в Днепр. Правоохранители нашли в телефоне парняпереписки, где он намекал на убийство Фарион, инструкции и "тайные документы КГБ".

В МВД сообщили, что стрелок искал в интернете местонахождение пророссийских депутатов и время проведения тех или иных заседаний облсоветов. В частности следующей его жертвой мог стать народный депутат Максим Бужанский.

"Я думаю, что Фарион была самой беззащитной среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку. Могу одну фамилию вам открыть… Следующим в списке, кого он смотрел, был Макс Бужанский, по всем остальным я промолчу", – добавил Клименко.

Между тем, 26 июля в Галицком районном суде Львова рассматривают дело подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. 18-летнего Вячеслава Зинченко могут отправить в СИЗО без права внесения залога.

На заседании суда были дочь убитой София Личность и ее муж. Дочь Фарион обратилась к Зинченко, однако он реагировал. Софья воскликнула: "Ты забрал борчинь за украинский язык, за украинскую нацию. Но в твоей тупой голове это никогда не уложится, потому что у тебя нет сердца, у тебя нет души, у тебя нет ничего".

Напомним, 19 июля около 19:30 на одной из улиц Львова неизвестный выстрелил в 60-летнюю Ирину Фарион. Женщину госпитализировали с ранением головы. Несмотря на усилия медиков, она умерла.

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