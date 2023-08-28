Ученые доказали, что люди использовали уголь еще 3600 лет назад

Древние народы в прошлом использовали уголь для удовлетворения потребностей в металлургической сфере. Согласно отчету Independent, археологические исследования доказали, что люди начали использовать уголь в качестве топлива около 3600 лет назад на северо-западе Китая. До этого времени оставалась неизвестной точная дата начала систематического использования угля. Самое старое известное доказательство этого относилось к китайской династии Хань, которая существовала примерно с 2152 по 1730 годов назад.

Об этом пишет Independent.

Несмотря на теории ученых о возможном использовании угля во время бронзового века 4000-3000 годов назад, подтверждений не существовало. Однако новый анализ из Синьцзянского автономного района Китая изменил представление об истории использования угля. Исследователи обнаружили остатки угля рядом с рекой Каши, относящиеся к периоду примерно 3600-2900 лет назад.

По данным ученых, около 3800 лет назад местные жители стали заниматься сельским хозяйством, разводить скот и возделывать бронзу. Это привело к росту местных сообществ и развитию металлургии, требовавшей больше топлива. Исследование показало, что используемый тогда уголь был общедоступным ресурсом.

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Один из авторов исследования, Гуанхуи Дун из Университета Ланьчжоу в Китае, подчеркнул: "Они попытались сжечь уголь из разных мест и выяснили, что одно имело лучшее качество, чем другое." Интенсивный спрос на топливную энергию в связи с ростом населения и металлургией привел к поиску альтернативных источников энергии, и уголь стал одним из них. Ученые подчеркнули, что человечество всегда искало новые источники топлива, начав с растений около 790 тысяч лет назад, а затем переходя к древесине, древесному углю и гнию.

Напомним, в Иордании обнаружили пустынный храм в возрасте 9000 лет.

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