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Ученые изобрели ткань для одежды, которую не могут прокусить комары

Былим Елена

Ученые изобрели ткань для одежды, которую не могут прокусить комары

Удобная одежда из легкой ткани может быть защищена от комаров. Это доказали ученые, которые разработали новый материал для пошива одежды и собираются его запатентовать.

Как сообщает издание New Scientist, ученые в США разработали тонкую ткань, через нити которой комары не могут продвинуть свой хоботок. Это ткань с особым плетением, довольно легкая, что летом одежда из такого материала не будет жаркой.

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Издание пишет, что профессор Обернского университета Джон Бекман во время туристического похода решил разобраться, какие ткани недоступны для проколов комарами. Он надевал рукава из разных тканей и протягивал руку к емкости, наполненной комарами, чтобы проверить, какая ткань легко прокусывается кровососами. С большинством тканей комары справлялись без труда.

На этой картинке показано количество укусов, сделанных комарами через различные ткани:

 

Наиболее недоступными для комаров были трикотажные полотна, образованные не благодаря переплетенным нитям, а петлями. Ученые воспользовались такой возможностью и проверили эффективность защиты, которую дают разные варианты плетения.

Первоначально ученые заметили, что лучше всего зарекомендовало полотно типа "интерлок", состоящее из двух слоев петель. Дополнительное увеличение толщин нитей и уменьшение размеров петель усиливало защиту. Также лучше других себя показали нити из полиэстера и спандекса – они чаще блокировали укусы комаров.

Отмечается, что Обернский университет готовится запатентовать оптимальные для защиты от укусов варианты тканей, чтобы затем продавать лицензии на их выпуск производителям одежды.

Раньше мы писали о том, как сделать ловушку для комаров и мух из пластиковой бутылки и приманки.

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