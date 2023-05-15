Ученые изобрели ткань для одежды, которую не могут прокусить комары

Удобная одежда из легкой ткани может быть защищена от комаров. Это доказали ученые, которые разработали новый материал для пошива одежды и собираются его запатентовать.

Как сообщает издание New Scientist, ученые в США разработали тонкую ткань, через нити которой комары не могут продвинуть свой хоботок. Это ткань с особым плетением, довольно легкая, что летом одежда из такого материала не будет жаркой.

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Издание пишет, что профессор Обернского университета Джон Бекман во время туристического похода решил разобраться, какие ткани недоступны для проколов комарами. Он надевал рукава из разных тканей и протягивал руку к емкости, наполненной комарами, чтобы проверить, какая ткань легко прокусывается кровососами. С большинством тканей комары справлялись без труда.

На этой картинке показано количество укусов, сделанных комарами через различные ткани:

Наиболее недоступными для комаров были трикотажные полотна, образованные не благодаря переплетенным нитям, а петлями. Ученые воспользовались такой возможностью и проверили эффективность защиты, которую дают разные варианты плетения.

Первоначально ученые заметили, что лучше всего зарекомендовало полотно типа "интерлок", состоящее из двух слоев петель. Дополнительное увеличение толщин нитей и уменьшение размеров петель усиливало защиту. Также лучше других себя показали нити из полиэстера и спандекса – они чаще блокировали укусы комаров.

Отмечается, что Обернский университет готовится запатентовать оптимальные для защиты от укусов варианты тканей, чтобы затем продавать лицензии на их выпуск производителям одежды.

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