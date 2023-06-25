Ученые надели на лягушек 'стринги', чтобы исследовать их поведение (фото)

Ядовитые лягушки показали свои пространственные навыки благодаря необычному методу отслеживания, разработанному исследователями из Стэнфордского университета. Этот метод позволяет изучать движения самцов и самок трех разных видов ядовитых лягушек в дождливом лесу.

Исследователи надели на самцов и самок этих ядовитых лягушек "стринги с радиотрекерами, что позволило команде следить за навигацией амфибий. Отслеживание стало особенно трудной задачей, поскольку крошечную лягушку в тропическом лесу сложно заметить.

Но благодаря этим новым методам изучения исследователи получили ценные данные о пространственных способностях ядовитых лягушек.

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В результате исследования обнаружено, что самки красящей ядовитой лягушки имеют более пространственные навыки, чем самцы этого вида. Это подтверждает гипотезу распространения андрогенов, которая утверждает, что самцы имеют лучшие пространственные навыки благодаря более высоким уровням андрогенов, в частности тестостерона.

Также исследователи обнаружили, что у лягушек диаблито, имеющих преимущественно женскую родительскую опеку и более широкие места жительства, самки не обнаружили лучших пространственных навыков по сравнению с самцами. Однако самки оказались точнее в своих маршрутах возвращения домой, особенно на больших расстояниях.

Исследование этих ядовитых лягушек придало новые представления об их поведении и пространственных способностях. Учитывая значение ядовитых лягушек в биологических системах, эти открытия могут внести весомый вклад в дальнейшее научное исследование и сохранение интересных амфибий.

Исследование было опубликовано в научном журнале eLife.

Напомним, в Австралии обнаружили новый вид геккона с необычными психоделическими глазами.

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