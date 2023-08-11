Ученые нашли скелет человека в возрасте 31 тысяч лет, которому была проведена успешная ампутация ноги

Исследователи обнаружили, что около 31 тысяч лет назад, древние люди выполняли успешные медицинские ампутации, что является уникальным свидетельством медицинских практик того времени. Скелет мужчины каменного века с ампутированной левой ногой был обнаружен в пещере на острове Борнео.

Об этом пишет Nature.

Согласно исследованию мужчина прожил еще 10 лет после операции, что стало настоящим сюрпризом для ученых. Ампутацию провели, когда ему было около 11 лет, и, по словам специалистов, это была достаточно сложная операция с чистым разрезом.

"Этот случай свидетельствует о том, что древние врачи обладали высокими навыками и знаниями, позволившими провести операцию на древних этапах истории", - отметила биоархеолог Меландри Влок, один из соавторов исследования.

Читайте также: В Турции нашли 30 античных гробниц, принадлежавших высшему духовенству

Эта археологическая находка переписывает историю медицинских достижений человечества, доказывая, что уже тогда они обладали поразительными навыками в медицинской практике.

Стоит отметить, что медицинские ампутации требуют глубочайшего понимания анатомии и соблюдения гигиенических норм. Эта давняя ампутация стала примером сложной операции, которая оказалась успешной и позволила пациенту продлить жизнь. Во времена до появления антисептиков большинство пациентов умирало из-за потери крови, инфекции или шока после таких операций.

Напомним, ученые раскрыли истинную причину смерти принца Эдуарда или Черного принца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!