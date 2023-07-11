Ученые нашли специи со всего мира на затонувшем в 1495 году корабле

Грибшунден, затонувший в XV веке, был открыт давно и с тех пор его посетили многие исследователи. Последняя экспедиция не ожидала найти что-нибудь ценное, но внезапно обнаружила бочки со специями со всего мира.

Об этом пишет NV.Ua.

Участники исследования обнаружили около трех тысяч растительных образцов, среди которых были пряности: мускатный орех, гвоздика, горчица, укроп, шафран, имбирь, перец и миндаль.

Некоторые из этих специй, вероятно, прибыли из Индонезии, что свидетельствует об активной торговле короля Ганса.

Кроме того, была найдена сушеная ежевика, малина, изюм и семена льна, которые использовались в питании, а также белена — ядовитое растение, которое использовали в медицине.

Морские археологи заметили, что большинство находок находятся в отличном состоянии, поскольку корабль затонул в холодных водах Балтийского моря.

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Это произошло в 1495 году. Тогда датский король Ганс пришвартовал свой Грибшунден у берегов Швеции, готовясь к встрече со шведским правителем Стеном Стуре Старшим. Он намеревался заключить соглашение, которое давало бы ему контроль над Швецией, как он уже сделал с Норвегией. Это позволяло создать объединенное скандинавское королевство.

Чтобы показать свое величие, Ганс забил свое судно военными, орудиями и предметами роскоши.

К сожалению судно загорелось и пошло ко дну. Этот инцидент заставил Ганса изменить планы — он вскоре напал на Швецию и покорил страну.

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