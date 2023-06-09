Ученые наткнулись на доказательства существования примитивных верований у неандертальцев: нашли черепа животных в возрасте 40 тысяч лет

Экспедиция, работавшая на территории пещеры Куэва-дес-Кубьерта, натолкнулась на большое количество черепов животных возрастом 40 тыс. лет назад. Ученые уверены, что они использовались для ритуалов. Всего было обнаружено 35 черепов рогатых животных. Среди них были 28 голов крупного рогатого скота, в том числе бизонов и зубров, пять оленей и два носорога.

Об этом пишет NV.ua.

Кроме того, в пещере обнаружили орудия труда неандертальцев. Учитывая, что черепа, вероятно, в пищу не употребляли, ведь на них очень мало мяса, они использовались в ритуальных целях.

Ученые предполагают, что животных убили в другом месте, а головы просто переносили в пещеру с целью проведения ритуалов. Находка раскрывает новые подробности жизни и быта неандертальцев, подтверждая, что у этих людей были верования и связанные с ними культы и ритуалы.

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Также, изучая древние костры, ученые узнали, что неандертальцы готовили разнообразные блюда, в том числе блины.

Напомним, в Колумбии нашли сокровища, принадлежавшие цивилизации муиска.

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