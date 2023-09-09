Ученые назвали 10 самых популярных кошмаров, которые снятся людям

Кошмары – это явление, оставляющее ученых со многими неразгаданными вопросами. Научное сообщество еще не достигло консенсуса по поводу природы сновидений и почему мы вообще имеем кошмары. Однако исследователи обнаружили некоторые общие темы и шаблоны, которые могут помочь расшифровать символику кошмаров и их связь с эмоциями сновидца.

В 2018 году Шредль и его коллеги провели исследование, в котором анализировали более 1200 кошмаров, спросив участников упомянуть свой последний тревожный сон. После этого они выделили несколько основных повторяющихся в таких снах тем, пишет Sciense Alert.

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Выше приведены некоторые из этих общих тем:

10. Заражение: Один из распространенных кошмаров связан с идеей инвазии чего-то зловещего в вашем доме. Эта тема может являться истинным страхом перед заражением или символически передавать другие аспекты, такие как болезни или нежелательные ассоциации.

9. Злое присутствие: Девятая тема – ощущение угрожающего присутствия, которое может включать в себя образы привидений, демонов или инопланетян. Это может отражать сонный паралич, когда люди чувствуют себя бессильными и уязвимыми.

8. Катастрофа: Кошмары, связанные с катастрофическими событиями, такими как пожары, наводнения или ядерные осадки, отражают общие страхи в будущем и изменениях в жизни.

7. Чувство беспокойства: На седьмом месте находятся сны, где сновидец испытывает неопределенное чувство тревоги и важной потери, не зная, что именно их смущает.

6. Межличностные конфликты: Семейные и межличностные проблемы, приводящие к конфликтам, занимают шестое место среди наиболее распространенных тем сновидений. В таких сценариях сновидец может наблюдать или участвовать в неизвестных драках и конфликтах.

По данным Psychology Today, эти сны могут указывать на социальную тревогу, связанную с личными отношениями. Это может быть страх перед важным разговором или отражением состоявшегося конфликта.

5. Болезнь и смерть: Страхи, связанные со здоровьем и смертью, занимают среднее место в списке и были обнаружены в 11,6% отчетов о кошмарах.

Сценарии этих кошмаров могут включать в себя отражение болезни или смерти, относящиеся к сновидцу или его близких. Такие сны сложны и могут иметь различные интерпретации в зависимости от личного опыта.

Они могут указывать на всеобщий страх перед болезнью и смертью или отражать потерю контроля над собственным благополучием, сообщалось ранее в Insider.

4. Преследование: В этих снах сновидец может ощущать, что его преследуют человек, творение или что-то другое, даже если это не отражается явно.

Шредль объясняет, что сны о преследовании могут раскрыть некоторые смыслы и эмоции. В этих кошмарах сновидец может испытывать страх и пытаться избежать чего-то, что кажется приближенным.

Это может указывать на психологическую реакцию избегания, утверждает Шредль. Следовательно, сны о преследованиях часто указывают на то, что сновидец может избегать чего-либо в своей реальной жизни.

3. Аварии: Эта категория включает сны, где сновидец может попасть в несчастные случаи, такие как падение, автокатастрофы или утопление. Согласно Шредлю, эта тема была найдена в 15% отчетов о сновидениях.

Сны об авариях могут отражать разные аспекты, такие как страх высоты, вождение или водные приключения, а также потерю контроля, страх смерти или чувство беспомощности перед чем-то непредсказуемым, добавил Шредль в Insider.

Он сравнил эти сны с режиссерской работой, где сцены несчастных случаев могут быть способом выразить страхи и неуверенность в собственной смертности и безопасности.

2. Физическая агрессия: Второе место среди самых распространенных кошмаров занимают сны, где сновидец может быть атакован, участвовать в драке или быть свидетелем насилия.

Эти сценарии могут отражать социальную тревогу, реальный страх перед насилием или тревожность по поводу уязвимости перед критикой других людей, сообщалось ранее в Insider.

1. Неудача: Первое место среди самых распространенных сновидений занимают сюжеты, связанные с неудачами и бессилием, зафиксированными в 18% отчетов.

Эта широкая категория включает в себя все виды неудач, от неуспешных достижений и опозданий до потерь, невозможности говорить, забвения чего-либо или допущения ошибок. Сюда также входят стандартные сны о неудаче на экзамене, составляющие 3% всех упомянутых кошмаров в исследовании.

Поскольку эта тема достаточно разнообразна, интерпретации могут быть разными. Например, сны об экзаменах могут указывать на неуверенность в собственных способностях на работе или дома, или вызванные тревожными воспоминаниями, отметил Шредль.

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