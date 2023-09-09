Вчені назвали 10 найпопулярніших кошмарів, що сняться людям

Кошмари – це явище, яке залишає вчених з багатьма нерозгаданими питаннями. Наукова спільнота ще не досягла консенсусу щодо природи сновидінь і чому ми взагалі маємо кошмари. Проте, дослідники виявили деякі загальні теми та шаблони, які можуть допомогти розшифрувати символіку кошмарів та їхній зв'язок з емоціями сновидця.

У 2018 році Шредль та його колеги провели дослідження, в якому аналізували більше 1200 кошмарів, запитавши у учасників згадати свій останній тривожний сон. Після цього вони виділили кілька основних тем, що повторюються в таких снах, пише Sciense Alert.

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Вище наведено деякі із цих загальних тем:

10. Зараження: Один з поширених кошмарів пов'язаний з ідеєю інвазії чогось зловісного у вашому домі. Ця тема може бути істинним страхом перед зараженням або символічно передавати інші аспекти, такі як хвороби або небажані асоціації.

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9. Зла присутність: Дев'ята тема – відчуття загрозливої присутності, яка може включати в себе образи привидів, демонів чи інопланетян. Це може відображати сонний параліч, коли люди відчувають себе безсилими та вразливими.

8. Катастрофа: Кошмари, пов'язані з катастрофічними подіями, такими як пожежі, повені або ядерні опади, відображають загальні страхи стосовно майбутнього та змін у житті.

7. Відчуття занепокоєння: На сьомому місці знаходяться сни, де сновидець відчуває невизначене почуття тривоги та важливої втрати, не знаючи, що саме їх бентежить.

6. Міжособистісні конфлікти: Сімейні та міжособистісні проблеми, які призводять до конфліктів, займають шосте місце серед найпоширеніших тем сновидінь. У таких сценаріях сновидець може спостерігати або брати участь у невідомих бійках та конфліктах.

За даними Psychology Today, ці сни можуть вказувати на соціальну тривогу, пов'язану з особистими стосунками. Це може бути страх перед важливою розмовою або відображенням конфлікту, який вже відбувся.

5. Хвороба і смерть: Страхи, пов'язані зі здоров'ям та смертю, займають середнє місце у списку і були виявлені у 11,6% звітів про кошмари.

Сценарії цих кошмарів можуть включати в себе відображення хвороби або смерті, які стосуються сновидця або його близьких. Такі сни є складними та можуть мати різні інтерпретації, залежно від особистого досвіду.

Вони можуть вказувати на загальний страх перед хворобою та смертю або відображати втрату контролю над власним благополуччям, повідомлялося раніше в Insider.

4. Переслідування: В цих снах сновидець може відчувати, що його переслідують людина, створіння або щось інше, навіть якщо це не відображається явно.

Шредль пояснює, що сни про переслідування можуть розкрити певні смисли та емоції. У цих кошмарах сновидець може переживати страх і намагатися уникнути чогось, що здається наближеним.

Це може вказувати на психологічну реакцію уникнення, стверджує Шредль. Отже, сни про переслідування часто вказують на те, що сновидець може уникають чогось у своєму реальному житті.

3. Аварії: Ця категорія включає в себе сни, де сновидець може потрапити у нещасні випадки, такі як падіння, автокатастрофи або утоплення. Згідно з Шредлем, ця тема була знайдена в 15% звітів про сновидіння.

Сни про аварії можуть відображати різні аспекти, такі як страх висоти, водіння або водні пригоди, а також втрату контролю, страх смерті або почуття безпомічності перед чимось непередбачуваним, додав Шредль в Insider.

Він порівняв ці сни з режисерською роботою, де сцени нещасних випадків можуть бути способом виразити страхи і невпевненість стосовно власної смертності та безпеки.

2. Фізична агресія: Друге місце серед найпоширеніших кошмарів займають сни, де сновидець може бути атакованим, брати участь у бійці або бути свідком насильства.

Ці сценарії можуть відображати соціальну тривогу, реальний страх перед насильством або тривожність стосовно вразливості перед критикою інших людей, повідомлялося раніше в Insider.

1. Невдача: Перше місце серед найпоширеніших сновидінь займають сюжети, пов'язані з невдачами та безсиллям, які були зафіксовані у 18% звітів.

Ця широка категорія включає в себе всі види невдач, від неуспішних досягнень та запізнень до втрат, неможливості говорити, забуття чогось або допущення помилок. Сюди також входять стандартні сни про невдачу на іспиті, які становлять 3% всіх згаданих кошмарів у дослідженні.

Оскільки ця тема є досить різноманітною, інтерпретації можуть бути різними. Наприклад, сни про іспити можуть вказувати на невпевненість у власних здібностях на роботі або вдома, або ж спричинені тривожними спогадами, зауважив Шредль.

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