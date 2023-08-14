Ученые назвали худший и благоприятный месяц года для того, чтобы похудеть

В какой месяц года лучше начинать похудение

Последние исследования ученых подтверждают, что лучшее время для начала похудения – зима, в частности январь. Исследователи из Оксфордского университета в течение года наблюдали за стилями жизни 85 тысяч жителей Англии, предпочитавших здоровое питание, физические нагрузки и усилия сбросить избыточный вес.

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Результаты исследования показали, что лица, решившие начать диету зимой, особенно в январе, способны сбрасывать больше количества килограммов, чем те, кто решил изменить свой образ жизни в любой другой период года. Оказалось, что их достижения были на уровень выше – от 12 до 30%, пишет borg.expert.

Исследователи также обнаружили, что наименее благоприятными месяцами для похудения являются август, а за ним следуют июль и сентябрь.

Важно отметить, что ученые учли при проведении исследования тот факт, что зимой люди в общем имеют больший весовой показатель, чем в летние месяцы.

Напомним, мы уже писали, как не сорваться сидя на диете.

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