Ученые назвали последний легион Рима, просуществовавший вплоть до Средневековья

В истории Римской империи было создано и расформировано множество легионов, но одному из них, 5-му Македонскому легиону, удалось просуществовать до средневековья. Основанный около 43 г. до н.э., македонский легион, вероятно, возник во времена Гая Октавия, будущего императора Августа. Первоначально были созданы два легиона, 5-й Гальский и 5-й Городской, которые могут быть предшественниками 5-го Македонского легиона.

Об этом пишет Heritage Daily.

После роспуска многих легионов Августом в 31 г. до н.э., 5-й легион стал основой ранней императорской армии и был отправлен в Македонию в 30 г. до н.э. Позже легион охранял границу в регионе Дунайского лимеса, участвовал в войнах и событиях на Востоке и на Ближнем Востоке.

Во время Первой Иудейской войны 5-й Македонский легион помогал подавить восстание и участвовал в важных событиях, таких как освобождение города Сепфорис и штурм главной святыни самаритян.

Позже легион участвовал в подавлении других восстаний, в том числе восстания Бар-Кохбы, и отличился в разных военных кампаниях на разных территориях Римской империи.

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В 274 г. н. Македонский легион был переведен обратно в базу в Эску, где он превратился в полевую армию. Легион участвовал в различных конфликтах и деятельности по сохранению границ империи.

Хотя о дальнейшей судьбе легиона известно меньше, его история поражает своей продолжительностью и важностью в военных событиях Римской империи. Македонский легион существовал около 680 лет, от классической эпохи до средневековья, оставив отражение в истории цивилизации.

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