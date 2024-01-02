Ученые обнаружили, что регулярные физические упражнения связаны с увеличением объема мозга в области памяти и обучения

Регулярные физические упражнения могут оказать положительное влияние на здоровье мозга, даже если они не слишком интенсивны или продолжительны.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, о котором пишет Science Alert, показало, что люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, имеют больший объем мозга в определенных областях, включая лобовую долю и гиппокамп.

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Исследование, проведенное исследователями из Центра здоровья мозга Тихоокеанского института неврологии (PBHC) в Центре здоровья Провиденса Сент-Джона и Вашингтонского университета в Сент-Луисе, изучило магнитно-резонансную томографию (МРТ) сканирования мозга 10125 человек. Говорящие, что они регулярно занимаются физическими упражнениями, имели больший объем мозга в лобной доле, отвечающей за принятие решений, и в гиппокампе, который важен для памяти и обучения.

"Мы обнаружили, что даже умеренные уровни физической активности могут оказать положительное влияние на здоровье мозга. Это гораздо меньше, чем часто предлагаемые 10 000 шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей", - сказал психиатр и нейробиолог Дэвид Меррилл из PBHC.

Хотя объем мозга не всегда является показателем улучшенной функциональности, он часто рассматривается как справедливый показатель изменений когнитивных способностей. В данном исследовании не рассматриваются детали того, как физические упражнения могут влиять на когнитивные способности, но известно, что лобовая доля и гиппокамп играют важную роль в памяти и обучении.

Есть много причин, по которым регулярные физические упражнения могут повышать неврологические функции. Физические упражнения улучшают кровообращение в теле, включая мозг, и повышают уровень определенных белков, поддерживающих здоровье нейронов.

Больший объем мозга может помочь отсрочить когнитивное понижение, сопровождающееся такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Предыдущие исследования также выявили связь между более высоким уровнем активности и меньшим риском деменции.

Исследователи хотят, чтобы было сделано больше для повышения осведомленности о преимуществах физических упражнений и продолжении упражнений в дальнейшей жизни. Даже если вы не можете сделать 10 000 шагов в день, ваше тело и мозг все равно получают пользу от активности.

"Наше исследование подтверждает предыдущие исследования, показывающие, что физическая активность полезна для вашего мозга. Упражнения не только снижают риск деменции, но и помогают поддерживать размер мозга, имеющий решающее значение с возрастом", – сказал радиолог Сайрус Раджи из Вашингтонского университета в Сент. -Луисе.

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