Ученые обнаружили, что яд пауков, вызывающий некроз полового члена, может работать как альтернатива виагре

Яд бразильского бродячего паука (Phoneutria nigriventer) может привести к некрозу полового члена, что фактически означает умирание тканей полового органа, и в некоторых случаях может потребовать ампутации.

Этот яд очень опасен и нужно избегать контакта с ним. Однако исследования показывают, что в небольших дозах яд может содержать подсказки для дальнейшего исследования в области лечения сексуальной дисфункции, подобной Виагре. Об этом пишет Sciense Alert.

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Большая доза яда, которую выделяет этот паук естественно, может вызвать эрекцию у млекопитающих. Однако эта эрекция очень болезненна и длится слишком долго для совершения полового акта. Эта аномально извлеченная эрекция технически известна как приапизм, и она сопровождается ощущениями тошноты и спазмами в животе.

Phoneutria nigriventer также известен как "банановый паук", поскольку он часто находится на листьях банановых деревьев. Размер тела этого паука может достигать пяти сантиметров, а размах его ног иногда может быть втрое больше. Этот вид пауков является одним из наиболее токсичных среди пауков.

Несмотря на это, ученые из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии разработали синтетическую версию молекулы яда, вызывающего эрекцию. Эта синтетическая версия яда называется BZ371A, и ее успешно опробовали на мышах и крысах. После нанесения геля, содержащего BZ371A, на запах животных, происходила эрекция.

Эти эффекты возникают из-за того, что яд P. nigriventer (и BZ371A) вызывает выделение оксида азота в организме, что в свою очередь увеличивает приток крови к половым органам. Виагра работает на подобном принципе, делая пенис более чувствительным к окислу азота во время сексуального возбуждения.

Однако важно отметить, что эта новая терапия была успешно испытана на лабораторных животных и требует дальнейших клинических испытаний на людях. Планируется провести исследования на мужчинах с эректильной дисфункцией, а также на женщинах с аналогичными проблемами в сексуальной сфере.

Команда ученых, занимающаяся этим исследованием, подчеркивает важность сохранения биоразнообразия в мире животных, поскольку открытие природных химических соединений и методов может иметь большое значение для медицины и фармацевтики даже у токсичных ядов.

Ранее учёные показали, как паразит вырывался из тела паука.

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