Ученые обнаружили дно древнего океана на глубине более 3000 км, могло окутывать ядро Земли

Группа ученых составила подробную карту геологии южного полушария Земли с высоким разрешением и нашла ранее неизвестное явление: дно древнего океана, возможно, расположенное вокруг ядра планеты.

Этот тонкий, но плотный слой находится на глубине примерно 2900 км под поверхностью, где встречается расплавленное наружное металлическое ядро с каменистой мантией. Эта граница ядро-мантии играет немаловажную роль в изучении извержений вулканов и изменений магнитного поля Земли.

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Для создания этой карты ученые использовали данные из 15 станций мониторинга, расположенных в Антарктиде, собиравших сейсмические волны от землетрясений в течение трех лет. Анализ этих волн позволил ученым выявить тонкие аномальные зоны материала в границах ядра и мантии Земли, где звуковые волны двигаются медленнее, и эти зоны называются зонами сверхнизких скоростей (ULVZ). Толщина материала в этих зонах колеблется от нескольких до 10-ов км, что свидетельствует о наличии гор в ядре Земли в неких местах.

"Наши исследования обеспечивают наивысшее разрешение изображения внутренней структуры нашей планеты, и мы обнаруживаем, что эта структура значительно сложнее, чем раньше считалось", – объясняет геолог Саманта Хансен из Университета Алабамы.

По мнению исследователей, эти так называемые "ULVZ" (англ. Ultra Low Velocity Zones), вероятно, являются скрытой океанической корой, формировавшейся миллионы лет назад. Даже если эта утонувшая кора не находится у известных зон субдукции на поверхности, где движение тектонических плит вдавливает скалу вглубь Земли, моделирование, упомянутое в исследовании, показывает, как конвекционные течения могут сместить дно древнего океана в его текущее место покоя.

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Хотя сделать точные выводы о типах горных пород и движении на основе движения сейсмических волн сложно, исследователи считают, что гипотеза об океанской коре является наиболее вероятным объяснением этих "ULVZ".

Существует также предположение, что эта древняя океанская кора может окружать все земное ядро, хотя в силу ее тонкости это сложно подтвердить. Предстоящие исследования сейсморазведки дополнительно помогут уточнить общую картину.

"Наши исследования устанавливают важные связи между мелкой и глубокой структурой Земли и общими процессами, двигающими нашу планету", - отмечает Хансен.

Напомним, ранее мы писали, что ученые обнаружили доказательства двойных массовых вымираний на Земле.

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