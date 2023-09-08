Ученые обнаружили гигантскую экзопланету с "хвостом" в 2 раза больше Юпитера

Ученые нашли планету HAT-P-32b с хвостом из газа, вдвое больше Юпитера

Астрономы обнаружили интересную экзопланету, расположенную в 950 световых годах от Земли и имеющую очень неожиданную особенность – гигантский газовый "хвост", в 53 раза превышающий размер самой планеты.

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Эта экзопланета, получившая название HAT-P-32b, относится к категории "горячего Юпитера" из-за своих параметров и нахождения в близком расстоянии к своей звезде, похожей по размерам на Солнце, но немного горячей.

Хотя HAT-P-32b примерно вдвое больше Юпитера, ее масса составляет лишь 68% от массы нашего газового гиганта. Эта планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии примерно 5 миллионов километров, что в 30 раз ближе Земли к Солнцу. Такое близкое расположение приводит к высокой температуре на планете, а интенсивное излучение звезды приводит к "испарению" атмосферы планеты.

Ученые также прогнозируют, что атмосфера HAT-P-32b будет полностью потеряна в течение около 40 миллиардов лет из-за этого процесса "испарения".

Это открытие позволяет нам лучше понимать межзвездную планету и ее удивительные условия. Ученые продолжают изучать этот удивительный объект и предоставляют новые данные для развития нашего понимания космоса.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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