Вчені виявили гігантську екзопланету з "хвостом" в 2 рази більшу за Юпітер

Астрономи виявили цікаву екзопланету, яка розташована на відстані 950 світлових років від Землі та має дуже несподівану особливість – гігантський газовий "хвіст", що в 53 рази перевищує розмір самої планети.

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Ця екзопланета, отримавши назву HAT-P-32b, відноситься до категорії "гарячого Юпітера" через свої параметри та знаходження в близькому відстанні до своєї зірки, схожої за розмірами на Сонце, але трохи гарячішої.

Хоча HAT-P-32b є приблизно вдвічі більшою за Юпітер, її маса становить лише 68% від маси нашого газового гіганта. Ця планета обертається навколо своєї зірки на відстані приблизно 5 мільйонів кілометрів, що в 30 разів ближче, ніж Земля до Сонця. Таке близьке розташування спричинює високу температуру на планеті, а інтенсивне випромінювання зірки призводить до "випаровування" атмосфери планети.

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Вчені також прогнозують, що атмосфера HAT-P-32b буде повністю втрачена протягом близько 40 мільярдів років через цей процес "випаровування".

Це відкриття дозволяє нам краще розуміти міжзоряну планету та її надзвичайні умови. Вчені продовжують вивчати цей дивовижний об'єкт та надають нові дані для розвитку нашого розуміння космосу.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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