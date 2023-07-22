Ученые обнаружили окаменелость, являющуюся доказательством 'смертельной битвы', произошедшей 125 млн лет назад (фото)

Маленькое барсуковидное млекопитающее и детеныш двуногого динозавра столкнулись в смертельной битве 125 миллионов лет назад, когда их обоих убило вулканическим селевым потоком. Кости животных идеально сохранились благодаря вулканической породе.

Как сообщает Live Science, окаменелость была найдена в пластах окаменелостей Люцзитунь в китайской провинции Ляонин в 2012 году. Эту территорию назвали "китайским динозавром Помпеи", поскольку вулканические селевые потоки внутри мезозойской эры быстро накрыли территорию.

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Отмечается, что в каменной плите содержались скелеты двух видов — Repenomamus robustus, вымершего барсукообразного существа, являвшегося одним из самых живых млекопитающих в то время, и динозавра из рода Psittacosaurus, группы растительноядных рогатых динозавров с птичьим клювом и длинным хвостом.

Длина млекопитающего от носа до хвоста составляла около 47 сантиметров, а длина динозавра – около 120 см. Исходя из размеров прошлых окаменелостей, это свидетельствует о том, что оба существа не были полностью взрослыми.

Исследователи описали "дуэлянтных" животных в новой статье, опубликованной 18 июля в журнале Scientific Reports.

Они выяснили, что маленькое млекопитающее, вероятно, выиграло бой, очевидно нанеся смертельный удар большему динозавру перед тем, как их обоих похоронило в разгоряченной горячей лаве вулкана.

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"Динозавр лежит на передней части, задние конечности согнуты с обеих сторон тела, а шея и хвост закручены влево", — отмечается в исследовании. Млекопитающее лежит на левой стороне динозавра и изгибается вправо. Левая передняя лапа R. robustus также сжимает нижнюю челюсть динозавра, в то время как левая задняя лапа млекопитающего, кажется, сжимает левую голень динозавра, добавили ученые.

Но самое убедительное доказательство того, что R. robustus был победителем, является то, что зубы млекопитающего были в грудной клетке динозавра, когда животные умерли.

Новое открытие переворачивает то, что исследователи давно предполагали о динозаврах и млекопитающих – что вымершие рептилии в основном охотились на млекопитающих, а не наоборот, – сказал в заявлении соавтор исследования Джордан Маллон, палеобиолог из Канадского музея природы в Оттаве. "Это одно из первых доказательств подлинного хищнического поведения млекопитающих на динозаврах", – добавил он.

Напомним, ученые обнаружили, что доисторические млекопитающие охотились на втрое больше динозавров.

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