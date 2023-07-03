Ученые объяснили, почему люди переживают дежавю

Для некоторых людей дежавю является сверхъестественным явлением, в то время как другие объясняют его причинами неврологического характера. DW проводила исследование этого научного феномена, чтобы разобраться в нем.

Не чувствовали ли вы когда-нибудь, что вы знакомы с определенной ситуацией? Возникало ли впечатление, что вы уже были в каком-то месте раньше? Если да, то это может быть дежавю. Не переезжали ли вы в новый город, но все там казалось вам очень знакомым? Не встречали ли вы человека и чувствовали, что вы его уже видели раньше? Если эти ситуации знакомы вам, то вы один из опытных дежавю.

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Фразу "Déjà-vu", означающую "уже виденное", придумал французский философ и исследователь Эмиль Буарак в 1876 году. Но учёные уже задолго до этого пытались разгадать это явление. К примеру, древнегреческий философ Платон считал, что это свидетельствует о прошлых жизни.

Психоаналитик Зигмунд Фрейд описал дежавю как воспоминание о бессознательной фантазии, цель которой улучшить текущую ситуацию. Психиатр Карл Юнг видел в этом проявление коллективного подсознания, а в голливудских фильмах дежавю часто изображается как ошибка в матрице.

Однако профессор неврологии Джеймс Дж. Джордано из Джорджтаунского католического частного университета в Вашингтоне считает, что это явление не имеет ничего общего со сверхъестественными событиями. По его словам, дежавю вполне нормально, когда возникает ощущение, что действия, мысли и чувства уже переживались раньше, хотя на самом деле этого не было.

Около 90 процентов населения планеты хотя бы раз ощущали дежавю. Но это явление имеет одну изюминка: с возрастом оно становится реже встречающимся.

Почему у вас возникает дежавю

"На самом деле, не существует конкретных причин для дежавю. Фактически наш мозг работает как временная машина в пространстве. Он берет наши текущие впечатления и сочетает их с похожими или неподобными опытами из прошлого. Это позволяет нашему мозгу планировать будущее. Однако иногда эти сигналы могут запутаться в нашем воображении", – объясняет профессор Джордано.

Согласно Джордано, этот феномен возникает в таламусе, расположенном в центральной части мозга. Весь входной сигнал от слуха, вкуса, осязания проходит через таламус, прежде чем попасть к внешнему слою – коре головного мозга, где происходит его дальнейшая обработка и интерпретация.

"Если скорости этих различных взаимодействий неравны, наше восприятие настоящего может показаться нам воспоминанием. Таким образом, наш мозг иногда может спутать настоящее с прошлым", – объясняет Джордано.

Родерик Спирс, доцент, занимающийся исследованиями мигрени и клиническими исследованиями в Брауновском университете в Провиденсе, Род-Айленд, также соглашается, что не существует четкого объяснения того, почему и как возникает дежавю. Ученым трудно выяснить это без конкретного и ощутимого материала.

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Как часто возникает дежавю

"Очень тяжело наблюдать дежавю, поскольку она возникает спонтанно. Мы не знаем, как именно можем вызвать такие эпизоды в контролируемых условиях лаборатории", – признает Родерик Спирс.

Одной из популярных теорий, исходящих из неврологии, является концепция двойной неврологической обработки, где информация обрабатывается и извлекается в мозге с помощью двух разных процессов.

Например, вы сидите в гостиной и читаете эту статью. Вы чувствуете запах ужина, происходящего из кухни, ваша кошка находится рядом в удобной позе в корзине, ваш мобильный телефон сигнализирует о новом сообщении, а вы чувствуете тепло солнечных лучей на своей коже. Все эти впечатления и восприятия соединяются вместе в мозге во время обработки и интерпретируются как один общий опыт.

Согласно этой теории, если мозг обрабатывает эти входные данные с незначительной задержкой, он может воспринять этот опыт как два последовательных события и создать ощущение знакомства с одним из них из вашего прошлого.

Физик-теоретик Митио Каку считает, что дежавю – это нарушение памяти, возникающее, когда "фрагменты воспоминаний, сохраненных в мозгу, вытягиваются наружу, когда мы оказываемся в среде, напоминающей нам о предыдущих событиях". Ученый также исследует теорию о возможности перехода между параллельными Вселенными и то, могут ли дежавю указывать на наше положение и ощущения в таких Вселенных.

Другие исследования показывают, что стресс может влиять на дежавю.

"Мозг функционирует лучше, когда он отдыхает и обладает достаточной энергией. Когда мы переживаем сильный стресс или тревожимся, мозг может стать уставшим, и это может привести к изменениям в нашей мозговой активности", – объясняет Джордано.

Спирс также добавляет, что люди с высоким уровнем образования чаще испытывают дежавю, чем те, кто имеет меньшую образованность: "Люди, которые благосклонно настроены и путешествуют много, могут лучше запоминать свои сны и чаще сталкиваться с чувством дежавю".

Дежавю – признак психического расстройства?

"Совсем нет", уверяет Джордан, "совершенно здоровые люди иногда могут чувствовать дежавю". Обычно это происходит в возрасте от 15 до 25 лет.

Тем не менее, Спирс рекомендует людям, которые испытывают дежавю очень часто, например несколько раз в месяц, обратиться за медицинской помощью. Также, если дежавю возникает вместе с потерей сознания или неожиданным состоянием, подобным сну, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем.

В некоторых случаях дежавю может являться признаком нетипичного эпилептического приступа. "Большинство приступов возникает в височном участке мозга, когда он чрезмерно стимулируется, а человек остается полусознательным, но не теряет сознание полностью. Это также может приводить к ощущению дежавю", объясняет Родерик Спирс.

В общем, существует широкий консенсус относительно того, что такое дежавю и что может его вызвать. Однако Спирс жалуется: "К сожалению, у нас еще нет достоверного структурного объяснения этому явлению".

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