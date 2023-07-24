Ученые объяснили, почему облака 'плавают' в небе

Ученые рассказали о тайнах "плавания" облаков в небе и объяснили, почему они кажутся такими невесомыми. Необычные формы и структуры облаков восхищают воображение, но исследователи утверждают, что это всего лишь иллюзия.

Облака состоят из капелек воды и кристаллов льда, которые формируются вокруг ядер конденсации, таких как пылинка или соль. Значительная часть веса облака приходится на воду, и когда оно становится слишком тяжелым, выпадают осадки в виде дождя, снега или града. Однако, прежде чем это произойдет, капли медленно опускаются к Земле.

Это медленное убывание возникает из-за так называемой конечной скорости, когда сила сопротивления воздуха почти равноценна силе тяжести. Капли так легки, что их спад почти незаметен для глаза — от 60 до 120 футов в час. Это не столь значительный сдвиг вниз, который невозможно заметить на большой высоте облаков.

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Правда, существует нечто, удерживающее капли на высоте, помогая им создать иллюзию плавания. Этим фактором является восходящий поток воздуха. Эти потоки поддерживают капли во взвешенном состоянии, даже когда они сдаются медленно падать. Благодаря этому облака кажутся "плавать" в небе.

Марк Миллер, профессор атмосферных наук из Университета Ратгерса, в комментарии Live Science сравнил капли воды с кружащимися в солнечном свете пылинками. Эти пылинки также падают медленно, но из-за удержания их восходящим потоком они создают впечатление легкости и невесомости.

Облака представляют собой видимый результат вертикального движения и смешивания воздуха с водой, когда капли медленно падают к земле. Таким образом, облака появляются на высоте, но удерживаются во взвешенном состоянии благодаря вертикальному движению воздуха. Указано, что движение облачных капель обнаруживает движение воздуха в атмосфере.

Хотя облака могут казаться легкими и пушистыми, кучевое или грозовое облако может весить примерно как 100 слонов, в зависимости от его размеров. Однако даже при таком весе, поднимающийся воздух поддерживает их в воздухе, создавая волшебную картину облаков, которая завораживает нас каждый день.

Ранее ученые обнаружили странный подводный вулкан, похожий на большой кекс.

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