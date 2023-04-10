Ученые ответили, почему коты реагируют на звук "пс-пс"

Кошки и кошки могут иметь разные реакции на звук "пспспс", который часто используется владельцами для привлечения их внимания. По данным исследований, этот звук может вызвать у кошек как положительную реакцию, так и отрицательную, в зависимости от их характера и опыта. Исследователи верят, что этот звук вызывает эволюционную реакцию, глубоко укоренившуюся в поведении кошек.

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Ветеринар Чирл Бонк объясняет, что "пспспс" может быть привлекательным для кошек, поскольку оно им знакомо и вызывает любопытство. Этот звук имеет определенную частоту, которая позволяет кошкам легко распознать его среди других звуков.

Исследовательница по поведению кошек Молли ДеВос также считает, что "пспспс" может имитировать звук болтания крыс, что делает его особенно интересным для кошек, имеющих естественное свойство охотиться на грызунов.

Однако эксперты также отмечают, что реакция кошек на этот звук может быть разной. От страха к любопытству, от ожидания удовлетворения до полного отсутствия реакции. Для того чтобы выяснить, как именно ваш кот реагирует на звук "пспспс", стоит обратить внимание на его язык тела.

Общие признаки страха у кошек включают:

Шипение;

Напряженные, неподвижные мышцы;

Уши закреплены назад;

Сгорбленная осанка;

Хвост плотно прижат к телу;

Кот отходит назад.

Если вашей кошке приятно услышать, как вы ее зовете, она, вероятно, отреагирует на более положительный язык тела, например:

Мяуканье;

Хвост держится свободно;

Голова обращена вверх, а уши вперед.

Другие шаблоны языка тела могут быть более неоднозначными, и вам нужно будет использовать контекст, чтобы судить, смешится ли ваш питомец или угрожает.

Напомним, хозяева кошек часто замечают, как их питомцы месят лапами одеяло или даже делают "массаж" людям. Такое поведение для животных естественно, но при этом отмечается оно не у каждой особи. Ученые исследовали такое поведение кошек и объяснили, почему им нравится переминаться кавычками.

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