Ученые ответили, сколько месяцев нужно прожить без алкоголя, чтобы восстановить нанесенные им повреждения мозга

Ученые исследовали, сколько времени нужно не пить алкоголь, чтобы мозг восстановился от его влияния

Последние научные исследования указывают на то, как оперативно может происходить восстановление структуры мозга после прекращения употребления алкоголя.

Люди с расстройством употребления алкоголя (AUD) часто демонстрируют структурные изменения в разных областях коры головного мозга, отвечающие за когнитивные функции. Однако новое исследование, проведенное в США, показало, что прекратившие употребление алкоголя наблюдают активное восстановление толщины коры, и этот процесс может быть отмечен уже в течение первого месяца и длиться до 7,3 месяцев, пишет Sceinse Alert.

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Предыдущие исследования указывали на то, что определенные регионы мозга могут восстанавливать свою структуру после прекращения употребления алкоголя, однако не было ясности относительно скорости этого процесса.

Тимоти Дураццо из Стэнфордского университета и его команда провели исследование с участием 88 человек с расстройством употребления алкоголя. Участники проходили сканирование мозга в течение первой недели, первого месяца и 7,3 месяцев воздержания от алкоголя. Часть группы также исследовали на начальном этапе и через 9 месяцев для сравнения.

Исследование показало, что восстановление толщины коры после 7,3 месяцев воздержания от алкоголя было значимым в 25 из 34 регионов мозга. Однако важно отметить, что эти результаты могут быть ограничены масштабом выборки и отсутствием разнообразия в исследовании.

Авторы исследования также учли влияние факторов, таких как генетика, физическая активность и состояние органов, которые могут влиять на восстановление мозга. Исследователи считают, что их результаты предоставляют важную информацию о положительном влиянии длительной трезвости на мозговую морфологию у лиц с расстройством употребления алкоголя. Однако для более точного понимания взаимосвязей между восстановлением структуры мозга и нейрокогнитивными аспектами необходимы более масштабные исследования.

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