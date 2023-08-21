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Ученые показали, как паразит вырывался из тела паука (жуткое фото)

Былим Елена

Ученые показали, как паразит вырывался из тела паука (жуткое фото)

Ученые заметили странное поведение паразитарных грибов. Они проникали внутрь насекомых и прорастали извне тела своей жертвы.

Как сообщает Live Science, эволюционный биолог Роберто Гарсия-Роа сделал фотографию момента, когда из тела огромного паука, поглотившего грибок, споры паразита вырвались извне – из спины, ног и головы паука.

"Хотя в дикой природе можно встретить насекомых, на которых паразитируют "зомби" грибы, редко можно наблюдать, как крупные пауки подвергаются этим грибным завоевателям", – прокомментировал биолог свое фото в статье BMC Ecology and Evolution.

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Он пояснил, что многие виды грибов паразитируют на пауках, и случаи, когда паразиты вырываются из тел мертвых паукообразных, были зарегистрированы по всему миру. Большинство этих видов принадлежат к семьям Cordycipitaceae и Ophiocordycipitaceae.

Ophiocordyceps – род паразитических грибов, известных своей способностью превращать муравьев в зомби, управляя их телами перед тем, как убивать их.

"Леса, в которых живут эти грибы, также общие с линиями микопаразитических грибов, которые могут паразитировать, потреблять и даже кастрировать Ophiocordyceps", — рассказал миколог из Ботанического сада Нью-Йорка Жоао Араужо.

По его словам, только недавно ученые начали каталогизировать и описывать эти неизвестные грибы, которые могут убивать другие грибы.

Напомним, в пещерах Израиля было обнаружено семь новых видов воронкообразных пауков. Все они находятся на разных стадиях потери зрения.

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