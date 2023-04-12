Ученые показали как слониха почистила и съела банан быстрее человека (видео)

Биологи из Германии описали необычное поведение в пище самки азиатского слона по имени Панг Па, проживающей в берлинском зоопарке. Ученые обнаружили, что она имеет привычку чистить зрелые бананы от кожуры перед тем, как есть, и делает это скорее человека. Это наблюдение было опубликовано в журнале Current Biology.

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Панг Па и другие слоны в берлинском зоопарке активно выпрашивают бананы от сидетелей, поднимая свой хобот, когда те приближаются с фруктами. Обычно слоны едят бананы целиком, но отбрасывают перезрелые, коричневые плоды. Однако Панг Па оказалась менее прихотливой.

Когда ему предлагают желто-коричневый или коричневый банан, она может отказаться от чистки. Вместо этого она берет банан хоботом, разламывает его, потом трясет, чтобы выпала мякоть, и сразу ест, бросая кожуру подальше. Всего на этот процесс Панг Па тратит около 22 секунд, в то время как люди – около 90 секунд. Стоит отметить, что даже сама чистка слонихи оказалась быстрее, чем у людей.

Интересно, что Панг Па оказалась чистить бананы преимущественно только тогда, когда ее кормили отдельно от других слонов. Ученые предполагают, что это может быть связано с ее прошлым. Когда она попала в зоопарк еще как детеныш, ее основной сидел часто кормил ее бананами, чистя их перед тем непосредственно перед подачей.

Хотя ее никогда не учили умышленно поступать так же, она могла самостоятельно перенять навык от человека. Но чистка бананов не легкое дело для слонов, поскольку ни один другой слон в зоопарке не совершал подобные действия с бананами. Дочь Панг Па должна была многому учиться у матери. В то же время в интернете можно найти видео с другими слонами, которые тоже чистят бананы.

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